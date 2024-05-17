Conte: "Superbonus? No, super alibi pal 110% per il Governo"

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2024 "Si sta consumando un super alibi al 110%. Per il governo è una cosa inaccettabile. Perché il governo dovrebbe affrontare questi temi con chiarezza, con linguaggio di verità, portando i dati non solo dei costi, ma anche degli investimenti. Tutti i benefici. E poi, ovviamente questo scaricabarile è veramente indegno", le parole di Giuseppe Conte a Foligno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev