Conte: "Su Russia e Ucraina Macron meno ipocrita dei nostri governanti"

(Agenzia Vista) Lecce, 3 maggio 2024 I nostri governanti devono dire la verità, perché non ce la stanno dicendo. Prevedevano una vittoria militare da conseguire subito sulla Russia, ma così non è stato. Hanno previsto il crollo dell’economia russa e così non è stato, hanno previsto un cambio di regime di Putin e non è successo. Parlavano di controffensive ucraine che avrebbero avuto successo e così non è stato. Macron è anche meno ipocrita perché sta ipotizzando l’invio non solo di missili a lunga gittata, ma anche di militari. Questo non possiamo permetterlo”, ha affermato il leader del M5S Conte, in vista a Lecce. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev