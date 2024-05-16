Conte invita Meloni al confronto da Mentana: "Cosa farai?"

(Agenzia Vista) Pesaro, 16 maggio 2024 “L’Agcom ha stabilito che il confronto Meloni-Schelin non rispettava la parità di trattamento e di condizioni rispetto alle altre forze politiche, tant’è che ho saputo che la Rai l’ha dovuto annullare. Non è una bella figura perché si è tentata una polarizzazione in un sistema elettorale che è di proporzionale puro, in cui ogni forza politica corre per sé. Mentana ha offerto invece un confronto rispettando la parità di condizione. Per questo ho accettato il suo invito: Giorgia Meloni cosa farai?”, ha affermato il leader del M5S Conte a margine della sua visita a Pesaro in merito al confronto pubblico con la Premier in vista delle elezioni europee. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev