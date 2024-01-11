Conte: "Contaminazione politica-affari, c'è clima di restaurazione"

(Agenzia Vista) Roma, 11 gennaio 2024 "Non siamo allarmisti ma guardiamo ai fatti e alle cronache delle ultime settimane e degli ultimi mesi. C'è un clima di restaurazione, stiamo tornando al passato. È sotto gli occhi di tutti la contaminazione tra politica e affari". Lo dice il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa. Per Conte "la questione morale è il fondamento dell'azione politica". Fonte video: Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev