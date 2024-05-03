Conte: "Con taglio decontribuzione e autonomia Governo mette in ginocchio il Sud"

(Agenzia Vista) Lecce, 3 maggio 2024 “Questo Governo è incomprensibile perché sta schiaffeggiando il Sud. Questa misura, la decontribuzione Sud, ha consentito assunzioni tra il 2021 e il 2023 nel Sud, aree svantaggiate, di circa 3,7 milioni di lavoratrici e lavoratori. Ma il Sud è svantaggiato per le infrastrutture e i servizi: questa è una misura necessaria e il Governo l’ha cancellata. Tra questa misura cancellata e l’autonomia differenziata metterà in ginocchio il Sud”, l’intervento del leader del M5S Conte a margine della sua visita a Lecce. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev