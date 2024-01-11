Conflitto interessi, Conte: "FdI appoggia nostra proposta o Meloni continuerà a fischiettare?"

(Agenzia Vista) Roma, 11 gennaio 2024 "Oggi presentiamo le nostre proposte su conflitto di interessi e regolamentazione delle lobby. Cose semplici e di buonsenso su cui tutte le forze politiche dovrebbero poter convergere. Abbiamo un partito di maggioranza relativa che si vanta del suo patriottismo: i patrioti cosa dicono su questo? Ancora una volta Meloni farà finta di nulla, fischietterà?", dice in conferenza stampa il leader del M5S, Giuseppe Conte. Fonte video: Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev