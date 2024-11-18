“Cocaina rosa” nei locali della movida, arresti tra Cagliari e Oristano

Maxi blitz anti-droga in Sardegna: i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, con il supporto dello Squadrone Eliportato "Cacciatori Sardegna" e di un velivolo dell'11° Nucleo Elicotteri, hanno eseguito sette misure cautelari (tre custodie in carcere e quattro arresti domiciliari) emesse dal gip di Cagliari a chiusura di un’indagine che ha fatto emergere un presunto sodalizio criminale attivo nel traffico internazionale di stupefacenti.

L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, è partita dal sequestro record di cinque chili di ketamina proveniente dai Paesi Bassi, il più grande mai effettuato in Sardegna e uno dei più significativi a livello nazionale.

Tra gli stupefacenti anche la cosiddetta "cocaina rosa", un mix di sostanze sintetiche intercettato per la prima volta in Sardegna particolarmente pericoloso per i suoi effetti psicotropi.

(Unioneonline)