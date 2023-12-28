Cinghiale intrappolato in un laccio, salvato dalla forestale

Era intrappolato nel cavo d'acciaio di un laccio sulla provinciale Lanusei-San Paolo, opera di bracconieri senza scrupoli.

All'arrivo della pattuglia della forestale il cinghiale terrorizzato si lamentava per il dolore non lasciando avvicinare nessuno.

Con non poche difficoltà gli uomini del corpo forestale delle stazioni di Lanusei e Baunei hanno dovuto usare una corda e facendosi scudo con la macchina di servizio hanno agganciato il cavo per poi reciderlo. Il cinghiale una volta liberato ha ripreso la via del bosco.

Nel video, le immagini del salvataggio.

Federica Melis