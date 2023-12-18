Carlo Conti: "Il Coro di Caivano è una bellissima iniziativa, la porteremo allo Zecchino d'Oro"

(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2023 "Bellissima iniziativa che deve concretizzarsi e diventare una bellissima realtà, con questa fusione dei due cori, quello che si creerà Caivano e quella dell'Antoniano. Speriamo fra qualche anno di portare questo coro reale a Bologna, durante lo Zecchino d'Oro" lo ha detto Carlo Conti, a margine della conferenza di presentazione del Piccolo Coro di Caivano, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev