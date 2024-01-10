Carenza medici, Zaia: "Rivedere test d'ingresso università"

(Agenzia Vista) Venezia, 09 gennaio 2024 "Il numero chiuso nelle facoltà è stata la disgrazia di questo paese, rivedere test d'ingresso medicina”. Lo ha detto il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia che, affiancato dall'Assessore alla Sanità Manuela Lanzarin e dal Direttore Generale della Sanità Veneta Massimo Annicchiarico, ha presentato i dati di attività del 2023, confrontati con gli anni precedenti, del settore che assorbe buona parte del bilancio regionale. Fonte video: Fb Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev