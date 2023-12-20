Calderone: Sicurezza sul lavoro deve essere anche cultura di vita

(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2023 "La cultura sulla sicurezza è una cultura di vita. Perché quando si parla di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro noi dobbiamo pensare di estendere il concetto a un concetto di vita sicura e quindi a mettere in protezione anche tutti quei contesti dove che non sono proprio dei luoghi di lavoro tradizionali, ma in cui si corrono i rischi", le parole del ministro Calderone alla presentazione del bilancio di previsione 2024 dell’Inail e del nuovo bando Isi. / Inail Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev