Cagliari, via Salaris invasa dai rifiuti e commercianti furiosi: «La città è sporca»

Ci sono cartoni di pizze, buste di plastica di vario genere e scatoloni pieni di rifiuti. Non un bel risveglio, quello dei commercianti di via Salaris, a Cagliari, che anche questa mattina hanno trovato i marciapiedi “invasi” dalla spazzatura.

La denuncia è arrivata dal capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Fabrizio Marcello: «Non fa differenza tra quartieri di Cagliari», evidenzia l’esponente dell’opposizione. «Da Sant Avendrace, Is Mirrionis, San Michele, Mulinu Becciu, fino al centro di Cagliari, questa è la via Salaris».