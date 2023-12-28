Cagliari, le raccomandazioni della Polizia: "Massima attenzione nel maneggiare i fuochi"

Massima attenzione nell’uso dei fuochi legali per evitare gravi danni fisici e controlli per impedire l’utilizzo degli artifici vietati. Non solo: chi si mette alla guida di auto e scooter lo faccia in condizioni psico fisiche perfette per ridurre la possibilità di incidenti.

Queste le disposizioni della Polizia di Cagliari in vista dei festeggiamenti di fine anno. E saranno intensificati i servizi di controllo anche in occasione del concerto alla Fiera e della presenza di molte persone nel centro storico.

Nel video, alcune indicazioni degli artificieri.