Cagliari, donna travolta a Pirri: è mistero sull'auto fantasma

È stata travolta da un’auto, forse mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Poi il veicolo è sparito nel nulla. Una donna, infermiera di 43 anni, si trova ricoverata al Brotzu: è gravissima.

È successo a Pirri, in via Santa Maria Chiara (all’altezza dell’incrocio con via Calamattia), intorno alle 7 di questa mattina.

Ora le forze dell’ordine cercano l’auto-pirata: al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Il servizio del tg di Videolina.

(Unioneonline)