Cagliari, crolla l'asfalto e si apre una voragine in via Brotzu: strada chiusa

Strada chiusa e traffico rallentato stamattina a Cagliari in via Brotzu angolo via Dessy Deliperi, a causa di una voragine che si è aperta dopo il crollo dell'asfalto probabilmente a causa di una perdita idrica.

La segnalazione, in tarda mattinata, è arrivata ai vigili urbani che hanno transennato la zona e chiuso al traffico la strada che porta al Brotzu, il più importante ospedale della Sardegna.

Sono intervenuti i tecnici del comune e sono stati allertati quelli di Abbanoa per accertare le cause del crollo. Per fortuna non ci sono stati incidenti.

