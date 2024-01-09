Cronaca Sardegna

Cagliari, completati i lavori al Teatro Massimo

09 gennaio 2024 alle 12:04aggiornato il 24 maggio 2026 alle 14:11

Terminati nel perfetto rispetto dei tempi e delle procedure, gli interventi di riqualificazione energetica del “Massimo” di Cagliari, il principale teatro di prosa-musica-danza della Sardegna.  I lavori di efficientamento, terminati lo scorso agosto, sono stati finanziati coi Fondi dell’Unione Europea (Next Generation EU – PNRR M1C3 – Investimento 1.3) e permetteranno di ridurre di circa il 40 per cento l’assorbimento di energia elettrica e di almeno il 50 per cento l’impatto ambientale del Teatro. 

Nel video l’assessora alla cultura del Comune di Cagliari, Dolores Picciau.

Francesca Melis