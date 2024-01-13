Cagliari, auto si capovolge in viale Cimitero

Incidente con due auto coinvolte, con una che si è ribaltata, questa sera in viale Cimitero a Cagliari.

Nonostante la dinamica, stando alle prime informazioni non si registrano feriti: tutti gli occupanti sono usciti sulle loro gambe dall'abitacolo capovolto.

Non è stato quindi necessario l'intervento di soccorritori del 118, anche se la centrale operativa è stata allertata da altri automobilisti che hanno assistito alla scena.

Impegnati nei rilievi e a gestire il traffico, invece, gli agenti della polizia locale, che dovranno anche individuare eventuali responsabilità e ricostruire la dinamica.

(Unioneonline/E.Fr.)