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Bonelli sul tema balneari: "Governo vuole privatizzare poche spiagge libere rimaste"
03 gennaio 2024 alle 13:44aggiornato il 25 maggio 2026 alle 01:28
(Agenzia Vista) Roma, 3 gennaio 2024 “Sono inaccettabili gli attacchi al presidente della Repubblica sulla questione dei balneari: il Governo vuole difendere i privilegi di chi paga poche migliaia di euro l’anno, ma fattura decine di milioni e vuole privatizzare le ultime spiagge libere del nostro Paese”, ha spiegato il portavoce di Europa Verde Bonelli in merito alla questione sulle concessioni governative ai balneari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev