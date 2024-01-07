Bonelli: Governo vuole ripristinare la censura del Minculpop con proposta legge di Mollicone

(Agenzia Vista) Roma, 7 gennaio 2024 “Non c’è alcun dubbio la destra meloniana sta preparando la svolta autoritaria avendo come modello Orban. Non basta Telemeloni, non bastano le bugie contro i presunti ‘poteri forti’ che sarebbero contro il governo e del quale nessuno sa chi siano, non basta la Legge Bavaglio per impedire agli organi di stampa di pubblicare gli atti delle inchieste, ora il centrodestra vuole ripristinare il MinCulPop di stampo fascista dando la possibilitá al Governo di selezionare e bloccare le notizie sul web che sono contro la ‘Comunitá della destra’, come l’ha definita il presidente della Commissione Cultura ed Editoria Mollicone.” Lo afferma il deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, che prosegue: Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev