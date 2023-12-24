Bonelli: Giorgia Meloni è una Robin Hood al contrario

(Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2023 "La manovra economica è un regalo di Natale alle lobby, a quelle energetiche si danno mezzo miliardo di euro, mentre questi hanno realizzato profitti miliardari con l'aumento delle bollette. Si tagliano pensioni e sanità, ma si trovano 12 miliardi di euro per finanziare la follia del ponte sullo Stretto di Messina. Giorgia Meloni è una Robin Hood al contrario", le parole di Angelo Bonelli dei Verdi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev