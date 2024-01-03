Bombardamenti Ucraina, ecco le operazione di soccorso e rimozione macerie nella zona di Odessa

(Agenzia Vista) Roma, 3 gennaio 2024 Continuano i bombardamenti russi in Ucraina. Macerie e distruzioni nelle città ucraine. I vigili del fuoco e i volontari lavorano incessantemente per salvare chi è rimasto sotto le macerie. Ecco le immagini dalla zona di Odessa. Fonte: X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev