Blitz Ultima generazione a Via del Corso, i manifestanti sgomberati e portati via di peso da Polizia

(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2023 "Fondo riparazione per le prossime alluvioni", cantano in coro i manifestanti di ultima generazione a Via del Corso, durante uno dei loro blitz, nel quale hanno anche gettato a terra dei volantini appallottolati, come fossero cartacce, per cercare di catturare l'attenzione dei passanti. I militanti sono stati poi sgomberati e portati via di peso dalla Polizia dopo il blitz in Via del Corso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev