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Blitz di ultima generazione a Via del Corso, manifestanti cantano e lanciano cartacce a terra
20 dicembre 2023 alle 19:18aggiornato il 25 maggio 2026 alle 07:42
(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2023 "Fondo riparazione per le prossime alluvioni", cantano in coro i manifestanti di ultima generazione a Via del Corso, durante uno dei loro blitz, nel quale hanno anche gettato a terra dei volantini appallottolati, come fossero cartacce, per cercare di catturare l'attenzione dei passanti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev