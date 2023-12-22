Babbo Natale in difficoltà, a Sassari arrivano i vigili del fuoco

Un Babbo Natale un po’ “imbranato” è il protagonista del simpatico video realizzato dai vigili del fuoco del comando di Sassari.

Mentre porta i regali ai bambini la figura più amata di queste feste rimane vittima di un incidente e a soccorrerlo ci pensano proprio i vigili del fuoco.

Le riprese sono state effettuate tra i distaccamenti di Arzachena, Tempio e quello aeroportuale di Olbia, con la partecipazione dei cani Kimba e Angie del nucleo cinofili del nord Sardegna.

La realizzazione è curata dalla struttura della Comunicazione in Emergenza del Comando di Sassari.

(Unioneonline/s.s.)