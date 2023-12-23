Babbo Natale al Microcitemico di Cagliari, doni ai bambini
Questa mattina i volontari delle associazioni S’incungia, Sa scivedda, Gruppo scout, Cif, Gruppo folk Sa Roda, Gruppo folk Siurgus Donigala, Pro loco, La corale, Coro Sacro Rosario, Libero Arbitrio, Gli Scruzzonis, le parocchie San Teodoro e Santa Maria, l’associazione volontari carabinieri Senorbì hanno consegnato i piccoli doni ai bambini dell’ospedale pediatrico Microcitemico “Antonio Cao”.
Babbo Natale è arrivato in ospedale a bordo del sidecar dell’associazione Lambretta Club Sardegna. Protagonisti dell’iniziativa benefica anche i dottori della clown-terapia di Teniamoci per mano Onlus, i piccoli elfi aiutanti di Babbo Natale e Sa Ratantira Casteddaia.