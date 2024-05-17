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B7 Summit, Tajani: "L'Italia può giocare un ruolo da protagonista"
17 maggio 2024 alle 17:15aggiornato il 24 maggio 2026 alle 20:24
(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2024 "Possiamo lavorare insieme per favorire sviluppo economico, lotta al cambiamento climatico, tecnologia, formazione. Vogliamo giocare un ruolo da protagonisti, e pensiamo di poterlo fare essendo la seconda economia del G7 e avendo la guida del G7" lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della riunione del B7 a Roma. Durate: 00_26 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev