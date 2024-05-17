B7 Summit, Tajani: "L'Italia può giocare un ruolo da protagonista"

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2024 "Possiamo lavorare insieme per favorire sviluppo economico, lotta al cambiamento climatico, tecnologia, formazione. Vogliamo giocare un ruolo da protagonisti, e pensiamo di poterlo fare essendo la seconda economia del G7 e avendo la guida del G7" lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della riunione del B7 a Roma. Durate: 00_26 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev