Arzachena, l'intervento dei carabinieri e l'arresto di Michele Fresi

Si è spenta così la furia di Michele Fresi, il giovane di 27 anni che ha ucciso nella notte il padre Giovanni, di 58. Il ragazzo aveva dato in escandescenze in un bar di Arzachena e il genitore, come già accaduto in passato, aveva provato a calmarlo. Poi la tragica fine, con Giovanni Fresi ucciso a bastonate.

Così l'arrivo dei carabinieri, che a fatica son riusciti ad immobilizzare l'omicida: nell'intervento sono stati feriti alcuni di loro.