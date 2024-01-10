Arzachena, ai funerali lo struggente messaggio della compagna di Fresi

Ai funerali di Giovanni Fresi ad Arzachena lo struggente messaggio della compagna dell'orafo 58enne Annamaria Cudoni.

"Il 3 gennaio avremmo dovuto festeggiare 10 anni insieme", ha ricordato Annamaria. "Eravamo felici insieme, forse troppo felici - ha poi proseguito -. Il progetto della csa è stato il coronamento della nostra unione, e del nostro progetto futuro della nostra vita dopo la pensione. Ero la tua principessa, tutelata, amata e al centro delle tue costanti attenzioni".

"Per i tuoi parenti, per gli amici e per tutti i conoscenti - ha ancora aggiunto Annamaria Cudoni - eri una persona rispettosa, onesta, e sempre pronta ad aiutare tutti in ogni circostanza. Ora ti vogliamo ricordare così, come la tua foto che ho scelto per l'ultimo tuo saluto a tutti noi".

"Spero solo che tu vegli su di me, sulla tua famiglia e su tutte le persone che ti hanno conosciuto e voluto bene - la conclusione -. Grazie di tutto, e spero che tu possa sempre rimanere al mio fianco. Ciao Giovanni".