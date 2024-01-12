Anniversario morte Sassoli, la commemorazione in Campidoglio con Prodi e Schlein

(Agenzia Vista) Roma, 12 gennaio 2024 Si è svolta nella sala della Protomoteca del Campidoglio la commemorazione di David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo scomparso due anni fa. Presenti, tra gli altri la segretaria Pd Elly Schlein, l'ex premier Romano Prodi, i familiari di Sassoli, Sandra, Livia e Giulio, e tanti europarlamentari provenienti da 18 Paesi Ue. Ad aprire i lavori un saluto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "È importante ricordare David perché ha segnato un percorso rilevamtissimo della storia europea. La sua elezione segnò una svolta - ha ricordato Gualtieri - una completa riscrittura del programma, con più attenzione all'Europa sociale e al green deal. Il Parlamento ebbe un ruolo importantissimo". Fonte video: Roma Capitale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev