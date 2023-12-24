Ad Aglientu il Natale è dei centenari. Nel paese dell'Alta Gallura la longevità è un dono che gli anziani augurano a tutti.

La Proloco di Aglientu ha consegnato ai centenari, che sono anche i testimonial di diverse campagne di promozione del paese, un dono natalizio segno della vicinanza e dell'affetto. Ecco i centenari di Aglientu, Teuccio Cassoni 100 anni, Maria Leoni 100 anni , Pietro Stangoni 103 anni e Giovanna Orecchioni 103 anni. A tutti è stata donata la tazzina natalizia realizzata dall'artista Annarita Nieddu.

Matteo Cassoni, per tutti Teuccio, ha mostrato il suo presepe in sughero. Lo realizza puntualmente ogni Natale da quando aveva vent'anni.