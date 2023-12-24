Cronaca Sardegna

Ad Aglientu il Natale è dei centenari

24 dicembre 2023 alle 19:27aggiornato il 24 maggio 2026 alle 13:16

Ad Aglientu il Natale è dei centenari. Nel paese dell'Alta Gallura la longevità è un dono che gli anziani augurano a tutti.

La Proloco di Aglientu ha consegnato ai centenari, che sono anche i testimonial di diverse campagne di promozione del paese, un dono natalizio segno della vicinanza e dell'affetto. Ecco i centenari di Aglientu, Teuccio Cassoni 100 anni, Maria Leoni 100 anni , Pietro Stangoni 103 anni e Giovanna Orecchioni 103 anni. A tutti è stata donata la tazzina natalizia realizzata dall'artista Annarita Nieddu.

Matteo Cassoni, per tutti Teuccio, ha mostrato il suo presepe in sughero. Lo realizza puntualmente ogni Natale da quando aveva vent'anni.

Andrea Busia