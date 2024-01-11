Acca Larentia, Schlein: "Meloni condanni o è ostaggio del passato"

(Agenzia Vista) Roma, 11 gennaio 2024 Sulla vicenda del saluto fascista ad Acca Larentia, "sono intervenuta per chiedere conto al Governo per le immagini allucinanti che hanno fatto il giro del mondo. Le risposte non ci hanno per nulla soddisfatto, sia perchè continuiamo a pensare vada attuata pienamente la disposizione della Costituzione in base alla quale le organizzazioni fasciste vanno sciolte, ma anche per l'ambiguità della destra che non riesce a recidere il cordone ombelicale con il suo passato". E' la premessa della segretaria del Pd, Elly Schlein, rispondendo, a margine dell'appuntamento per illustrare la due giorni in memoria di David Sassoli, a una domanda su quanto accaduto ieri alla Camera durante il question time con il ministro Matteo Piantedosi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev