A Tula il presepe con la riproduzione del retablo di Nostra Signora di Coros

Tornano i presepi anche a Tula, nel Sassarese. E come ogni anno il Comune ha invitato i cittadini ad abbellire un angolo del paese. In via Enrico Toti è comparsa una creazione particolare, una scena della natività arricchita dalla riproduzione di un retablo, quello che si trova, a poche decine di metri in linea d’aria, nella chiesa campestre di Nostra Signora di Coros.

«Il nostro presepe – spiegano le due realizzatrici Mariagiovanna Furru e Sara Becciu – è in stile classico ma Gesù Bambino ha deciso di nascere proprio ai piedi di questo retablo risalente al 1577 che riproduce la Santissima Trinità con varie scene: dall’annunciazione alla nascita, dall’arrivo dei Re Magi alla crocifissione». Il desiderio era quello di valorizzare «un bene prezioso del nostro territorio che purtroppo è poco conosciuto».

Decine di ore di lavoro sono state necessarie per creare le varie statue: «Abbiamo usato una struttura di base, una croce con un fil di ferro, poi le abbiamo imbottite con materiale di recupero, e ognuna ha una sua particolarità. I vestiti sono in cotone e juta, nei colori fedeli al riferimento temporale, tranne i Re Magi che hanno tessuti più ricchi come i velluti. L’unica cosa moderna – aggiungono le due realizzatrici – sono le teste dei personaggi, che ci ha preparato un compaesano, Raffaele, con una stampante 3D».