A Milano il Patto Lombardia-Liguria, Toti dona focaccia a Fontana

(Agenzia Vista) Milano, 18 dicembre 2023 Oltre alla sinergia dal punto di vista infrastrutturale e governativo, la Regione Lombardia e la Regione Liguria hanno stretto il “Patto dell’amicizia”, un’iniziativa natalizia che segue quella della Regione lombarda che ha donato un albero di Natale alla Liguria. Il governatore Toti ha fatto visita al governatore Fontana, al Palazzo Lombardia a Milano, donando la tipica focaccia ligure, con il pesto. All’evento presenti anche diversi cittadini che hanno avuto modo di degustare le eccellenze liguri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev