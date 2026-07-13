Zverev ora è 2°, Cobolli 9° 

Jannik Sinner è sempre più numero uno al mondo. Dopo la vittoria bis a Wimbledon, il tennista italiano ha iniziato ieri la sua 80ª settimana alla guida del ranking Atp: a quota 13.450 punti stacca di quasi 5mila Sascha Zverev, secondo dopo aver vinto il Roland Garros e raggiunto la finale sull'erba londinese. Per il tedesco è il miglior risultato di sempre: superato Carlos Alcaraz, ora terzo e fermo da aprile per un problema al polso. Lo spagnolo proverà a tornare in campo in vista dell'Us Open di settembre, magari già al Masters 1.000 di Cincinnati a metà agosto (dipenderà dalla reazione del polso). Visto il distacco di punti con la seconda e la terza posizione, Sinner resterà numero 1 al mondo fino al lunedì successivo alla finale dello Us Open. In quella data saranno 88 settimane da primo in classifica: si avvicina così alle 101 settimane di Agassi, nono in questa classifica.

Gli altri big italiani: vola Falvio Cobolli, ora 9°, resiste Lorenzo Musetti (14°) e perde due posizioni Luciano Darderi (18°), con con i due Matteo nella top 50: Arnaldi 34° e Berrettini 43°. Tra le donne, al 15° posto Wta Jasmine Paolini, al 68° Elisabetta Cocciaretto.

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