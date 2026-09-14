Zverev, l’ex terzo incomodo che mira al trono di Sinner 

Non più il terzo incomodo ma un avversario da rispettare e da temere per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, e non solo perché la nuova classifica Atp lo vede a soli 1.800 punti dalla prima posizione, occupata dall'italiano: Alexander Zverev, dopo il successo agli Us Open, esce vistosamente rafforzato e, forte dell'esperienza di un 29enne finalmente vincente negli Slam, a battere i due ex ragazzi ribelli. Poco importa se è lo stesso colosso di Amburgo a rispondere con modestia a chi gli chiede se sia il miglior giocatore del mondo in questo momento: «Bisogna prendere in considerazione tutto. Con Jannik Sinner infortunato e Carlos Alcaraz appena rientrato dopo quattro mesi di stop, in questo preciso momento probabilmente sì», spiega. «Se invece fossero entrambi sani e al massimo del loro livello, forse no. Quattro o cinque mesi fa, quando loro stavano bene, ero io a non stare bene e perdevo continuamente contro Jannik. Quindi, se tutti sono in salute, credo che Jannik sia ancora davanti. È così semplice». Al di là dell'understatement di Zverev, Sinner e Alcaraz sono avvisati. Tra l'altro sembra finalmente “esploso” il talentuoso Ben Shelton, nuovo numero 4 (a soli 880 punti da Alcaraz), in una classifica che vede 7° Flavio Cobolli, 20° Matteo Musetti e 22° per Luciano Darderi. Intanto Sinner a Montecarlo ha ripreso ad allenarsi, forse per Pechino (30 settembre), sicuramente per Vienna, dato che l’iscrizione è stata annunciata dagli organizzatori. Jannik è certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre (Masters di Shanghai).

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