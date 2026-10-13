Zverev a Shanghai approda ai quarti 

Shanghai. Il giorno dopo aver avuto la certezza di diventare numero 1 al mondo a fine anno grazie all'uscita di scena di Carlos Alcaraz dal Masters 1000 di Shanghai, Alexander Zverev ha rischiato di fare la stessa fine dello spagnolo nel match degli ottavi di finale del torneo cinese contro il kazako Bublik. Vinto il primo set al tie break, il tedesco ha perso il secondo per 6-4 e ha dovuto aspettare fino al tie break decisivo per piegare la resistenza del- l'avversario e raggiungere nei quarti l'australiano Alex De Minaur.

«Le emozioni arriveranno solo quando vedrò il numero 1 accanto al mio nome», ha sottolineato Sascha, che per il sorpasso ufficiale a Jannik Sinner dovrà attendere almeno l'inizio di novembre.

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