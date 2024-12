Zuzu ucciso da un mix di droghe 

Un cocktail di droghe fatale. A provocare la scomparsa di Zahouir Lamouna, 20enne morto nel proprio letto dieci giorni fa, sarebbe stata l’assunzione di cocaina e metadone mischiati con l’alcol. Questo perlomeno riferiscono i primi esami compiuti sul cadavere, quelli definiti “speditivi”, che forniscono di solito un responso molto vicino alla realtà ma che necessitano anche dei test tossicologici, per cui occorre più tempo, per avere una certezza definitiva sulle cause del decesso. Intanto la procura e la pm Lara Senatore, nell’inchiesta condotta dalla polizia di Stato, stanno indagando una persona che avrebbe ceduto le sostanze a Zuzu, come veniva soprannominato dagli amici, e che rischia l’accusa di morte come conseguenza di altro delitto. Sull’identità si mantiene il riserbo e chi conosceva da vicino la compagnia del morto sostiene che i sospettati possono essere più di uno.

La tragedia

Zahouir tornò nella casa dei familiari in viale Trento al termine di una serata trascorsa tra amici, domenica 8 dicembre, e venne ritrovato dai parenti senza vita alcune ore più tardi. Una morte che ha destato sconcerto, anche per la popolarità del ragazzo di origine marocchina, conosciuto da tanti coetanei. Gli stessi che, a centinaia, hanno occupato via Tavolara mercoledì scorso per ricordare il compagno, una comunità multietnica ritrovatasi tra canzoni e silenzi, incredula per la tragedia. E molti di loro escludevano gli stupefacenti come origine dell’accaduto, tra cui la sorella Miriam che chiedeva la verità sul fratello. Zahouir stava a Olbia per gran parte della settimana lavorando come muratore per poi rincontrare famiglia e amici nei weekend a Sassari, città che l’aveva adottato a pochi anni di età quando si era trasferito dal Marocco coi genitori. Ragazzo che, oltre alla sorella aveva anche un fratellino. La madre lavora come badante per le persone anziane e doveva contare anche sull’impiego di Zahouir per avere qualche entrata in più. «Era molto generoso - ricorda la sorella - appena aveva dei soldi li dava subito agli altri». Nessun sospetto sul consumo di stupefacenti che, se le ulteriori analisi dovessero confermarlo, hanno stroncato un 20enne definito dai conoscenti “sano come un pesce”.

RIPRODUZIONE RISERVATA