Zurru vuole andare a Nuoro: no della Giunta 

Il Comandante della Polizia municipale Massimiliano Zurru rimarrà a Monserrato, almeno per ora. Non andrà dunque a Nuoro, come pareva ormai certo, dove da domani avrebbe dovuto ricoprire lo stesso incarico per nove mesi. Il motivo? La Giunta guidata dal sindaco Tomaso Locci gli ha negato il periodo di aspettativa che Zurru aveva chiesto proprio per poter andare a guidare la polizia locale del capoluogo barbaricino.

Un no che il diretto interessato non avrebbe accolto per nulla bene, dicono i bene informati. Ma che l’amministrazione di Monserrato ha motivato col poco preavviso che il comandante ha dato al Comune, il che non permetterebbe all’amministrazione di colmare il posto vacante in tempi brevi mettendo così a rischio i tanti progetti in corso utili ai cittadini.

Il sindaco

«La motivazione è la stessa già adottata per gli altri suoi colleghi che in passato hanno fatto richiesta di nulla osta», dice il sindaco Tomaso Locci. «Infatti, in ottemperanza alle indicazioni contenute nel parere del dipartimento di Funzione pubblica e al fine di evitare pericolose conseguenze sul piano contabile e di responsabilità penale e amministrativa – perché ricordo che il comandante Zurru è anche responsabile della Protezione civile - si è ritenuto, in relazione al fabbisogno di personale necessario per il perseguimento gli obiettivi istituzionali, che non ci fossero le condizioni per soddisfare la sua richiesta».

E prosegue: «Ci auguriamo che presto tutti i dipendenti del nostro Comune possano trovare nuove soddisfazioni professionali ed economiche all'interno dell'amministrazione, magari con l'approvazione in Regione di un ruolo unico di tutti i dipendenti pubblici. Con preavvisi più ampi, e non dall’oggi al domani, potranno sicuramente essere soddisfatte le esigenze dei dipendenti che intendessero cogliere nuove opportunità fuori dal nostro Comune. Massima stima per i nostri funzionari e il nostro Comandante Zurru, i quali potranno sempre distinguersi e crescere nella nostra amministrazione sia umanamente che professionalmente, sempre per migliorare e rendere più bella la nostra città».