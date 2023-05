Zurru lascia il comando della polizia locale dopo 29 anni 

Ancora pochi giorni e Massimiliano Zurru lascerà il comando della Polizia locale per andare a ricoprire lo stesso ruolo a Nuoro, dove prenderà servizio il 30 maggio. Dopo che il Comune di Monserrato aveva respinto l'aspettativa da lui chiesta a fine aprile, motivando la scelta col poco preavviso dato e il fatto che questo avrebbe potuto rallentare il perseguimento degli obiettivi istituzionali, Zurru alla fine ha avuto il via libera.

«Ringrazio il sindaco Tomaso Locci per aver rivisto la sua decisione e per avermi dato questa grande opportunità», dice. «A breve terminerà questa lunga e bellissima storia d'amore», scrive Zurru in un post sul suo profilo Facebook. «Un amore ricevuto da una comunità intera, sin dal primo giorno, dal lontano luglio 1994, fiera dell'autonomia conquistata e alla quale mi sento legato da profonda riconoscenza per essermi sentito accolto come un figlio. Ho cercato di ricambiare questo affetto con impegno e dedizione quotidiana. Grazie sindaco per avermi dato l'opportunità di crescita professionale. Grazie a tutti i miei collaboratori senza i quali non avrei potuto raggiungere questo traguardo». Zurru ovviamente non dimentica i predecessori: «Grazie a tutti i sindaci ed amministratori che si sono succeduti, con i quali ho sempre avuto un confronto costruttivo e leale. La mia valigia è già piena di tanti e meravigliosi ricordi che mi accompagneranno in questo nuovo viaggio. Monserrato sarà sempre la mia casa». Gli succede il vice, Domenico Nannini.

