Zuradili, interventi nel parco 

La valorizzazione del parco di Zuradili, luogo di importanza storica e culturale per i marrubiesi, passa anche attraverso l’avvio di due importanti interventi. «Con un finanziamento di 30mila euro del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane – spiega il sindaco ,Luca Corrias - partirà un progetto riguardante la manutenzione straordinaria del parco. Si prevede la ristrutturazione dei tavoli da picnic e delle tettoie, con l’obiettivo di preservare le strutture esistenti, migliorandone la resistenza agli agenti atmosferici. Un altro contributo di 50mila euro – aggiunge il sindaco- è stato ottenuto grazie alla partecipazione del Comune al consorzio del Parco del Monte Arci. Questi fondi saranno destinati al potenziamento dell’area attrezzata, con attenzione all’installazione di nuovi giochi per bambini». ( s. c. )

