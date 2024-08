Zuppi: «Non consumiamo il nostro territorio» 

«La sostenibilità è una grandissima sfida per il mondo intero, ma dobbiamo stare attenti a non consumare tutto oggi. Se noi consumiamo, togliamo a chi viene dopo la possibilità di poter godere di quelle cose di cui abbiamo goduto noi. E questo sarebbe profondamente ingiusto». Il cardinale Matteo Zuppi era l’ospite più atteso, a La Caletta, per il nuovo appuntamento della Pastorale del turismo, evento organizzato dalla Diocesi di Nuoro e Lanusei. E nella serata di lunedì ha voluto pure dire la sua sulla speculazione energetica, su quell’assalto a suon di pale eoliche che sta facendo tribolare l’Isola.

Diversi gli altri temi toccati dal presidente della Cei. «Papa Francesco lo dice sempre che la Chiesa è femminile, non a caso», ha detto Zuppi ribadendo l’importanza del contributo femminile alla riflessione teologica. l presidente della conferenza episcopale italiana non si è risparmiato. Ha sfruttato la vittoria dell’Italvolley alle Olimpiadi di Parigi, e le prestazioni delle giocatrici-simbolo Myriam Sylla e Paola Egonu, per ribadire un concetto: «Questa è l’Italia e questa dovrà essere quella del futuro, se vogliamo crescere. Dobbiamo essere così, un Paese con tanta cultura e tanto umanesimo». Un’Italia che punta sull’integrazione, dove le donne sono protagoniste. La governatrice Alessandra Todde, presente sul palco della località balneare e tra gli ospiti più attesi della serata, ha aggiunto: «Chi non interpreta i ruoli come il mio a volte non capisce l’immenso sacrificio che si deve fare per svolgere questo compito. Significa anche annullarsi. In questo senso ritengo che essere una donna sia d’aiuto, per interpretare un disegno più grande». In una serata dedicata alle donne nella società e nella Chiesa, la giornalista del Corriere Elvira Serra ha puntualizzato: «Mi piace la mia diversità dagli uomini ma le donne devono avere gli stessi diritti, le stesse opportunità e gli stessi stipendi».

«La Chiesa sta cambiando, così come il ruolo della donna al suo interno», ha concluso il cardinale Matteo Zuppi: «Sta cambiando con tanta consapevolezza e con tanta complementarietà».

