Zuncheddu racconta la storia di un uomo tradito dalla giustizia 

Beniamino Zuncheddu ha dialogato con la platea dell’aula tre del Tribunale di Lanusei. L’ex detenuto, assolto dopo aver trascorso trentatré anni in carcere da innocente, è stato ospite in videoconferenza dell’evento organizzato dal Foro di Lanusei. «È stata ripercorsa - ha detto Vito Cofano, presidente dell’Ordine degli avvocati - la vicenda personale e processuale del più eclatante errore giudiziario italiano. È stato toccante ascoltare dalla voce di Zuncheddu le sensazioni avute dopo aver riacquistato la libertà, consentendo ai numerosi avvocati presenti una riflessione critica sullo stato di applicazione del principio della presunzione di innocenza nel nostro Paese, che sempre più spesso viene calpestato». Al termine dell’evento, relato dall’avvocato Mauro Trogu, è intervenuto anche Fabrizio Demurtas, presidente delle Camera penali di Lanusei: «Una vicenda che provoca serie riflessioni in merito a come talvolta venga amministrata, male, la Giustizia e a quali siano i suoi effetti. Una storia caratterizzata da una concatenazione di errori giudiziari, alla fine emendati grazie al coraggio, alla competenza, al faticoso lavoro del suo difensore che ha fatto della vicenda una lotta per la difesa dei valori costituzionali. Così ribadendo l’insostituibile ruolo dell’Avvocatura, baluardo non solo dei diritti del cliente ma prima di tutto dei principi di diritto e di civiltà del nostro ordinamento». (ro. se.)

