Il confronto non ha cambiato niente, e questo va a favore dell’imputato: il sopravvissuto alla strage di Sinnai ha confermato di aver riconosciuto Beniamino Zuncheddu attraverso una foto mostrata da un ex poliziotto, che invece ha smentito. Il processo di revisione, a Roma, ha visto per la prima volta in aula da uomo libero il pastore di Burcei condannato all’ergastolo che si proclama innocente. La sentenza slitta.

