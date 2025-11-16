Zuncheddu commuove il teatro 

È stata una serata coinvolgente e di intensa commozione quella che sabato pomeriggio ha visto protagonista Beniamino Zuncheddu, l’uomo celebre suo malgrado per il più grave caso di errore giudiziario della storia italiana, e che ha trascorso quasi trentatré anni della sua vita in carcere da innocente.

La serata

L’incontro, organizzato dall’Università Ogliastrina della Terza Età con la collaborazione della Biblioteca civica “Angelino Usai”, si è tenuto al teatro Tonio Dei davanti a un pubblico numeroso e attento. L’occasione era la presentazione del libro “Io sono innocente” scritto dallo stesso Zuncheddu e da Mauro Trogu, l’avvocato che con una non comune caparbietà è riuscito a far partire il processo di revisione che si è concluso nel 2024 con la revoca della condanna all’ergastolo e alla liberazione del suo assistito. Trogu era assente all’incontro e il suo ruolo è stato assunto dall’avvocata Battistina Pisanu che ha scandito con precisione e competenza le questioni procedurali e le numerose incongruenze del caso, che hanno portato nel 1992 alla ingiusta condanna dell’ex servo pastore di Burcei per la strage di Sinnai dell’anno prima. All’incontro, coordinato dal giornalista Francesco Manca, ha partecipato Antonio Ignazio Garau, il perito che ha contribuito in modo determinante all’esito favorevole del processo di revisione, grazie alle sue traduzioni di alcune intercettazioni chiave. Garau, rispondendo in sardo alle domande di Pisanu e Manca, ha raccontato aneddoti appassionanti sul processo, alcuni perfino comici.

Leggerezza

Il protagonista della vicenda, Beniamino Zuncheddu, ha conquistato il pubblico con la sua umanità, esprimendosi a volte in italiano e altre in sardo, con una leggerezza e una simpatia che hanno colpito e commosso. Nei suoi occhi e nella sua voce, neanche un’ombra di un risentimento, solo gratitudine per chi ha sempre creduto in lui. A cominciare dalla sorella Augusta, in prima fila anche a Lanusei. Tra i tanti ricordi l’incontro con Papa Francesco. «Ci ha chiesto di pregare per lui, noi detenuti dovevamo pregare per lui», ha raccontato. Al termine della serata, l’annuncio che della sua storia sarà presto realizzato un film.

