Zumba e ginnastica, lezioni al parco per gli over 65  

Un’estate all’insegna del benessere, attività fisica e immersione nel verde. Continua fino a tutto luglio il calendario di lezioni gratuite di “Sport nei Parchi”, l’iniziativa organizzata da Comune di Cagliari e “Sport e Salute” nel parco di San Michele (ingresso 3, fronte parcheggio).

Il programma

Appuntamento ogni venerdì con un nutrito programma rivolto agli over 65 che potranno partecipare alle lezioni di mobility (17-17,30); ginnastica (17,30-18,30) e zumba (18,30-19,30). Attività divertenti e coinvolgenti, adatte sia a chi non ha mai fatto attività fisica e finalmente vuole iniziare a muoversi, e a chi invece ha praticato sport ma ha perduto completamente l’allenamento. Muoversi è l’imperativo, soprattutto quando si raggiunge una certa età, per mantenersi in salute e rallentare i fenomeni dell’invecchiamento. È questo lo spirito dell’iniziativa che quest’anno è stata riavviata a marzo e che, appunto, continua anche a giugno e luglio per venire incontro alle esigenze di tanti, uomini e donne, over 65.

Senza prenotazione

Altro punto forte del programma è il corso di difesa personale per le donne di ogni età (19,45-21,15), al quale si aggiungono le lezioni di functional (18,45-19,45); nonché lezioni di arti marziali miste rivolte ai bambini (due turni: dalle 10 alle 11; e dalle 11 a mezzogiorno).

Per partecipare alle lezioni basta presentarsi al parco di San Michele nei giorni e negli orari stabiliti, senza bisogno di prenotazioni. Per informazioni: segnalazioniverdefauna@comune.cagliari.it o contattare il call center il lunedì-mercoledì-venerdì dalle 10 alle 11 allo 070.6774010.

