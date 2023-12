Zuffa con coltellata fra zio e nipote 

Una banale discussione per futili motivi (forse per l’utilizzo dell’acqua calda), con zio e nipote che si sono azzuffati, restando anche feriti: ad avere la peggio è stato il nipote di 23 anni: raggiunto da una coltellata ad un fianco, il ragazzo, Gabriele Pitzalis, è stato soccorso e accompagnato al Policlinico di Monserrato dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni.

È dovuto ricorrere ai medici anche lo zio 31enne, Michele Pitzalis, 31 anni, che aveva il volto tumefatto: è stato denunciato a piede libero per lesioni gravi. Ora carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di San Vito stanno indagando per risalire con certezza alla causa della zuffa fra i due. Sequestrato il coltello usato durante la colluttazione.

L’arrivo dei carabinieri

Il fatto è accaduto nella periferia di Villasimius, nelle vicinanze della zona industriale dove zio e nipote abitano in uno stesso fabbricato, nella via Dei Carrubi. Ad allertare i carabinieri è stata una segnalazione pervenuta alla centrale operativa della Compagnia di San Vito che ha subito dirottato a Villasimius una cui pattuglia impegnata in un servizio di prevenzione nella zona del litorale.

I carabinieri, che sono stati coordinati dal maggiore Massimo Meloni, comandante della Compagnia, giunti sul posto hanno recuperato e sequestrato un coltello a serramanico del tipo arburesa della lunghezza complessiva di 24 centimetri. Sarebbe stato riconosciuto della stessa vittima come lo strumento col quale gli era stata inferta la ferita, superficiale, al fianco.

La versione dello zio

Dopo circa un'ora si è presentato sul luogo dell'evento anche lo zio, col viso completamente tumefatto. L’uomo avrebbe riferito di essere stato aggredito dal nipote e di essersi soltanto difeso col coltello. Sulla vicenda i carabinieri hanno girato un rapporto in Procura.

RIPRODUZIONE RISERVATA