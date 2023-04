Zuffa a scuola, ragazzine in pronto soccorso 

Prima il litigio in classe, poi la zuffa e le urla. Protagoniste dell’episodio due ragazze minorenni, compagne di scuola in un istituto superiore di Monserrato. Entrambe sono finite in ospedale per le lievi contusioni che si sono procurate durante la furiosa lite. Una è stata accompagnata al Brotzu; l’altra al Santissima Trinità. Sono state medicate e rimandate a casa. Nella scuola sono arrivate le ambulanze e i carabinieri della stazione di Monserrato che hanno effettuato gli accertamenti.

Le due ragazze si sarebbero azzuffate per futili motivi, ma in merito non sono filtrate indiscrezioni. Forse una banale discussione, forse una parola di troppo potrebbe aver suscitato l’ira in classe con le due ragazze, pare di 17 anni, che sono venute alle mani.A sollecitare l’intervento del 118 e dei carabinieri sarebbe stata la stessa scuola: immediato l’arrivo delle ambulanze. Le due protagoniste della vicenda presentavano piccole escoriazioni tanto che si è ritenuto necessario il trasferimento in ospedale dove le due protagoniste della vicenda sono state medicate e dimesse.

Della vicenda ora si occupano i carabinieri della stazione di Monserrato che hanno già raccolto alcune testimonianze con l’obiettivo di chiarire quanto accaduto e le eventuali responsabilità. Ovviamente sugli accertamenti viene mantenuto un comprensibile riserbo: una vicenda che potrebbe chiudersi rapidamente, visto che al momento non risulterebbero denunce. Anche se potrebbero scattare provvedimenti da parte dell’istituto.

