Zucchero c’è, i posti in hotel no 

A meno di quarantotto ore dalle prime indiscrezioni, sono arrivate le richieste di prenotazione e nel giro di un mese i posti letto saranno sold out. Per brindare al nuovo anno con Zucchero, il bluesman italiano da oltre sessanta milioni di dischi, sul palco del Molo Brin con Salmo, è già partita la corsa agli alloggi. I centralini degli alberghi cittadini e degli affittacamere sono stati presi (quasi) d'assalto.

Assalto

«Da quando è stata diffusa la notizia sono cominciate ad arrivare le telefonate e sono già state fermate le prime camere», dice il presidente di Albergatori Olbia, Fabio Fiori, precisando che oltre a quella arrivate, per ora, da Cagliari e da Nuoro, ci sono state anche alcune prenotazioni dalla Penisola. Gli operatori della ricettività sperano di poter soddisfare la domanda di pernottamento per la notte di San Silvestro: avventori e fan di Zucchero Fornaciari, infatti, devono fare i conti con la chiusura invernale delle strutture. «Dei sessanta hotel presenti in città, solo il 20 per cento rimane aperto e, certamente, registrerà il tutto esaurito», dichiara Fiori. E aggiunge: «Purtroppo, da tanti anni ormai i grandi hotel chiudono a ottobre, con la fine dei collegamenti aerei internazionali (nervo scoperto= e riaprono ad aprile». E sebbene consapevoli, spiega Fiori, che «per la caratura dell'artista non avrebbero difficoltà a riempire le camere, gli albergatori hanno la certezza che una sola notte non potrebbe riequilibrare gli alti costi di gestione». Non solo. «C'è da considerare anche un altro aspetto: la difficoltà di reperire personale qualificato disposto a lavorare la notte di Capodanno che richiederebbe un compenso adeguato all'eccezionalità dell'apertura», conclude Fiori.

Nei b&b c’è posto

Non resta che confidare nella ricettività extra alberghiera che, secondo gli addetti del settore, a Olbia supera il numero di posti letto di quella alberghiera. Guest house e bed and breakfast, solitamente operativi solo d'estate, considerata la portata dell'evento, hanno deciso di aprire, in barba alle difficoltà di riattivare le strutture per una sola notte. E, nonostante, i calendari ancora chiusi sulle agenzie di prenotazione online, gli affittacamere sono stati già contattati. «D'inverno non apro ma, visto che sono già stata chiamata da gruppi di Tempio, Sassari e Cagliari, sto valutando di farlo esclusivamente per offrire un servizio alla città», dice la titolare di una casa vacanze in Corso Umberto, Maria Francesca Carone. Così, anche la collega che gestisce sei posti letto nel cuore della città, Stefania Cossu: «Ho deciso di aprire consapevole del movimento che può attirare un evento del genere ed è questa la tendenza tra gli operatori».

Un trend confermato anche dalla proprietaria di un b&b nel centro storico, (aperto tutto l'anno), Rosella Satta: «Le strutture si stanno organizzando e sulle piattaforme di prenotazione stanno già lievitando i prezzi». Non meno di cento euro a persona per la notte più lunga e, a detta degli albergatori olbiesi, più cara dell'anno insieme a quella di Ferragosto.