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07 luglio 2026 alle 00:47

Zucchero “Baila” negli stadi con il tour all blues 

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È tempo di festeggiamenti in casa Fornaciari. Zucchero, dopo l'apertura a Udine del tour italiano negli stadi, approda a Bologna (e poi a Pescara, Perugia, Messina, Lucca) con il Baila (sexy thing) 25th - Under the Moonlinght che celebra i 25 anni di una delle canzoni più amate del bluesman e si chiuderà con un gran finale a San Siro il 10 giugno 2027. Ma lui guarda già avanti. L'anno prossimo saranno i 40 anni dall’uscita di Blue’s (uno degli album fondamentali nella carriera di Zucchero, «che ha venduto 1 milione 280mila copie all'uscita per essere precisi: un album genuino e onesto dal punto di vista musicale, con 9 tracce, diventate tutte delle hit», sottolinea) e prenderà residenza all'Arena di Verona: 10 date a settembre 2027 (a cavallo del suo compleanno che cade il 25) e altre 10 nel 2028. Quella che per lui è casa, anche più degli stadi, diventati ormai arene con calendari affollatissimi. «Ormai è facile fare gli stadi, li fanno tutti - dice nel backstage poco prima di salire sul palco del Dall'Ara -. Forse è la voglia di divertirsi, la voglia di uscire: c'è stato un incremento del live a livello mondiale. Io avrò seminato bene, ma i giovani invece sono macchine da guerra. I social hanno fatto la differenza e poi non so: hanno i balletti, corrono avanti e indietro, sculettano».

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