Zuccherificio, ultimi avvisi di sfratto 

Arriva l'ordinanza di sgombero anche per gli ultimi dodici inquilini (abusivi) dell'ex zuccherificio di Villasor. «Hanno 15 giorni per lasciare le abitazioni, altrimenti interverranno le autorità», annuncia il sindaco Massimo Pinna: «Da qui si può ripartire e tornare a progettare». Il provvedimento arriva dopo il blitz dei carabibieri della scorsa estate, quando era stato smantellato un traffico di rifiuti da 200mila euro. Ora, dopo l'intervento della Asl (e non solo), la struttura è dichiarata inagibile, tra problemi strutturali, mancanza di acqua e energia elettrica.

Le condizioni igieniche

Nel documento si ritrovano le motivazioni dietro alla scelta di sgomberare: “Sono pervenute numerose segnalazioni – vi si legge – in merito alla situazione di degrado e insalubrità degli immobili e degli spazi adiacenti”. Questo avrebbe portato gli uffici della polizia locale a contattare la Asl, Dipartimento di prevenzione, servizio igiene e sanità pubblica. I controlli hanno evidenziato come le quattro famiglie residenti abusivamente nello stabile vivano in uno stato di degrado e potenzialmente pericoloso per la loro stessa salute: nessun allaccio idrico ad Abbanoa, l'acqua arriva “tramite pozzo (pericolante) di cui sono sconosciute le caratteristiche chimiche e batteriologiche”. Fogne? Nessun collegamento: non si sa dove vadano i liquami. In un appartamento poi, secondo quanto si legge nel rapporto, “è stato rinvenuto un impianto elettrico rudimentale costituito da cavi volanti”, e in un altro “presenza di distacchi di intonaci e imminenti distacchi di pignatte”. Il cortile è ormai costellato di “discariche a cielo aperto”. Mancano anche fonti di riscaldamento. Unica nota positiva: da mesi, fra gli occupanti, non ci sarebbero più bambini.

Dall’epoca d’oro al declino

La storia dell'ex zuccherificio Eridania e dei suoi inquilini comincia molto prima dell’ordinanza di sgombero. Lo stabilimento, un tempo industria saccarifera, assicurava un posto di lavoro a tanti sorresi e non solo. Più di 80 fissi, e un totale di più di 300 stagionali. Già nel 2004 però si parlava di rischio chiusura e poi, nell'arco di meno di cinque anni era arrivato lo stop. I casermoni di fronte allo sterrato dello zuccherificio di via Togliatti (compreso lo spazio mensa dei lavoratori). Trenta alloggi in attesa. Poi nel 2012 i primi abusivi: per lo più ex lavoratori della stessa Eridania.